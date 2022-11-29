البنتاغون: ليس لدينا خطط حاليا لتزويد كييف بأنظمة "باتريوت"

صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر، بأن واشنطن لا تخطط في الوقت الحالي لتزويد كييف بأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت".

وقال رايدر: "عندما يتعلق الأمر بدعم أوكرانيا، تظل قضايا شحنات أنظمة الدفاع الجوي أولوية رئيسية لوزارة الدفاع الأمريكية والمجتمع الدولي، أما بالنسبة لأي نوع من أنواع منظومات باتريوت، في هذه المرحلة ليس لدينا أي خطط لتزويد أوكرانيا بها".

كما أشار ممثل وزارة الدفاع الأمريكية، الى أن واشنطن ستواصل المشاورات مع حلفائها وشركائها بشأن الأسلحة التي تلبي احتياجات أوكرانيا الدفاعية على أفضل وجه.

المصدر: نوفوستي