البنتاغون: واشنطن غير مستعدة لتقديم طائرات مقاتلة لأوكرانيا

أعلن مسؤولون رفيعو المستوى في البنتاغون أن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد لتقديم طائرات مقاتلة لأوكرانيا.

وقال المسؤولون للصحفيين، يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "تفكر في الصيانة والتدريب" في ما يتعلق بتقديم الطائرات المقاتلة.

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وأضافوا أن "ذلك لا يعتبر أولوية عاجلة لنا أثناء دراسة احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية".

ويأتي ذلك على خلفية انعقاد اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو في عاصمة رومانيا بوخارست يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث يبحثون تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وخاصة زيادة توريدات أنظمة الدفاع الجوي.

المصدر: نوفوستي