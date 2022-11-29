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واشنطن تدرس تزويد أوكرانيا بأنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي

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واشنطن تدرس تزويد أوكرانيا بأنظمة
Globallookpress Carsten Hoffmann
أنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي (صورة من الأرشيف)
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أكد البنتاغون أن الولايات المتحدة تدرس جميع الخيارات لتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي، بما فيها أنظمة "باتريوت".

وقال مسؤولون في البنتاغون خلال مؤتمر صحفي، إن "الدفاع الجوي من أولوياتنا العليا ونحن نبحث عن جميع الإمكانيات لمساعدة أوكرانيا".

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وأضافوا أن "باتريوت" من بين الأنظمة التي يناقش تقديمها لأوكرانيا.

وأوضح المسؤولون أن الإدارة الأمريكية لا تدرس إمكانيات واشنطن فحسب، بل وإمكانيات الحلفاء أيضا في ما يتعلق بتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي.

يذكر أن تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي يعتبر أحد مواضيع الاجتماع الوزاري لدول الناتو في بوخارست الذي ينعقد يومي الثلاثاء والأربعاء.

المصدر: نوفوستي

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