ستولتنبرغ: أتوقع زيادة توريدات أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أنه يتوقع من الاجتماع الوزاري للحلف في بوخارست قرارا بزيادة توريدات أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ خلال لقائه بالرئيس الروماني كلاوس يوهانيس قبيل انطلاق اجتماع وزراء خارجية الناتو في العاصمة الرومانية يوم الاثنين: "أتوقع أن إحدى الرسائل في ختام لقاء وزراء الخارجية هنا في بوخارست ستكون ضرورة زيادة توريدات أنظمة الدفاع الجوي، وكذلك قطع الغيار والذخيرة لمختلف أنظمة الدفاع الجوي، والتدريب على استخدامها أيضا".

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يذكر أن بوخارست تستضيف الاجتماع الوزاري للناتو خلال الفترة بين 28 و30 نوفمبر.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أكدت في وقت سابق أن أحد المواضيع الرئيسية سيكون الوضع في أوكرانيا، و"تطبيق العقيدة الاستراتيجية الجديدة للناتو، بما في ذلك الرد على التحديات من قبل الصين وأمن الطاقة وحماية البنية التحتية الحيوية وجهود الحلف لتعزيز الاستقرار في البوسنة والهرسك وجورجيا ومولدوفا".

وجدير بالذكر أن استراتيجية الناتو الجديدة تقول إن روسيا "تشكل خطرا مباشرا" على أمن الحلف.

المصدر: تاس