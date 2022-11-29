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مسؤول أمريكي: واشنطن لا تعتزم تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب"

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مسؤول أمريكي: واشنطن لا تعتزم تصنيف روسيا
Legion-Media Maksim Konstantinov / SOPA Images/Sipa USA
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أعلن مندوب الولايات المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مايكل كاربنتر أن واشنطن لا تعتزم تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب" نظرا لبعض العواقب السلبية لهذه الخطوة.

وقال كاربنتر خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء إنه "خلافا عن العديد من الدول الأوروبية لدينا معايير تشريعية وطنية محددة بشأن الدول الراعية للإرهاب".

وتابع: "نعتقد أن استخدام هذه التشريعات سيحد من قدراتنا على تقديم المساعدة الإنسانية للأجزاء المحتلة من أوكرانيا، وكذلك المساهمة في أعمال أخرى تتجاوب مع مصالح أوكرانيا والولايات المتحدة، مثل صفقة الحبوب".

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يذكر أن برلمانات عدد من الدول الأوروبية، إضافة إلى البرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية للناتو والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قد أصدرت قرارات، اعتبرت فيها روسيا "دولة راعية للإرهاب".

وتجدر الإشارة إلى أن تلك القرارات تعبر عن موقف البرلمانيين فقط، ولا تتضمن أي إجراءات محددة ولا تعتبر ملزمة قانونيا.

وقد أعلنت روسيا رفضها لتلك القرارات، مشيرة إلى أنها دليل على "الميول المعادية لروسيا" في الغرب.

المصدر: تاس

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