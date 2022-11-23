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موسكو: تصنيف البرلمان الأوروبي روسيا "دولة راعية للإرهاب" خطوة حمقاء

أخبار روسيا

موسكو: تصنيف البرلمان الأوروبي روسيا
Legion-Media Soeren Stache
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اعتبر نائب رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للدفاع والأمن فلاديمير تشيزوف، قرار البرلمان الأوروبي اعتبار روسيا "دولة راعية للإرهاب"، خطوة حمقاء تؤجج التوتر.

وأضاف: "هذا قرار غبي آخر يصدر عن البرلمان الأوروبي، ولا يسهم في التسوية، بل في تصعيد التوتر. سبب ذلك هو سعي البرلمانيين الأوروبيين لتقديم أنفسهم حماة للأوامر الليبرالية الغربية".

واعتمد البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء قرارا غير ملزم يصنف روسيا "دولة راعية للإرهاب" على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا.

 المصدر: نوفوستي

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