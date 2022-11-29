القوات الروسية تحقق نجاحات عسكرية في اتجاه مدينة ماريينكا

حقق العسكريون الروس في ماريينكا نجاحا كبيرا وقد تحصنوا بالفعل في وسط ماريينكا وحوالي ثلثي المدينة تحت السيطرة، ولا يزال التحرك إلى الأمام مستمر بنجاح في تحرير المدينة.

وذكرت قناة المراسل الحربي على التلغرام عن التقدم والنجاح المستمر للقوات الروسية.

وتدعم الفرقة الثانية والأربعين مجموعات المشاة الهجومية في اتجاه جنوب دونيتسك، التي تقتحم المناطق المحصنة وتقضي على أفراد النازيين الجدد.

وأعلن سابقا القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن العسكريين الروس يتقدمون بنجاح في اتجاه مدينة أغليدار.

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المصدر: قناة المراسل الحربي على التلغرام "wargonzo"