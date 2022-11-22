بوشيلين: نشهد تقدما ناجحا للقوات الروسية في اتجاه مدينة أغليدار

أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن العسكريين الروس يتقدمون بنجاح في اتجاه مدينة أغليدار.

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وقال بوشيلين في بث قناة "روسيا 24"، اليوم الثلاثاء: "لا يزال التحرك إلى الأمام مستمرا في اتجاه قرية بافلوفكا ومدينة أغليدار. نشهد نجاهات معينة".

وسيطرت القوات الروسية على قرية بافلوفكا التي تسبق مدينة أغليدار في 14 نوفمبر الجاري. وأشار بوشيلين، سابقا، إلى أن التحرك إلى الأمام أمر صعب دون السيطرة على هذه القرية. كما أشار إلى النجاحات العسكرية في اتجاه مدينة ماريينكا، مضيفا في الوقت ذاته أن الوضع في اتجاه مدينة كراسني ليمان لا يزال صعبا حتى الآن.

المصدر: نوفوستي