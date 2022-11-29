شولتز وزيلينسكي يناقشان صيغة التسوية الأوكرانية

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه ناقش هاتفيا مع المستشار الألماني أولاف شولتز يوم الثلاثاء الصيغة الأوكرانية لتسوية سلمية والتعاون لحماية البلاد.

وأشار زيلينسكي في تغريدة على "تويتر": "أجرينا محادثة هاتفية مع المستشار أولاف شولتز وتم شكره على دعم مبادرة الحبوب من أوكرانيا كما ناقشنا تنفيذ صيغة السلام الأوكرانية والتعاون لحماية أوكرانيا ".

وأعلن زيلينسكي، في وقت سابق، خلال خطاب على الإنترنت في قمة مجموعة العشرين، عن رؤيته لخطوات عودة السلام في أوكرانيا.

وأكد شولتز سابقا استعداده لمواصلة بحث سبل تسوية الوضع في أوكرانيا مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي وغيرهما.

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المصدر: نوفوستي