موسكو: مستويات عالية من "العلاقات المسمومة" مع روسيا من قبل الولايات المتحدة في جميع الاتجاهات

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن الولايات المتحدة تتعامل مع روسيا بمستويات عالية من "العلاقات المسمومة" والعداء في جميع الاتجاهات.

وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تيليغرام": "نتوقع جهودا صادقة من الولايات المتحدة لتهيئة الظروف لعقد جلسة للجنة الاستشارية الثنائية في عام 2023، والعودة إلى التنفيذ الكامل لجميع بنود معاهدة ستارت".

وشددت زاخاروفا على أن قرار روسيا، بتأجيل جلسة اللجنة الاستشارية الثنائية المقرر عقدها في الفترة من 29 نوفمبر إلى 6 ديسمبر في القاهرة، "اتخذ على المستوى السياسي، آخذين في الاعتبار الوضع السلبي للغاية في العلاقات الروسية الأمريكية التي أنشأتها واشنطن، الذي يستمر في التدهور".

وقالت: "في جميع المجالات، نلاحظ أن هناك مستويات عالية من العلاقات المسمومة والعداء من واشنطن.. وكجزء من الحرب الهجينة الشاملة التي شنت ضدنا، فإن كل خطوة تقريبا تتخذها الولايات المتحدة فيما يتعلق بروسيا تخضع لرغبة مرضية لإلحاق الضرر ببلدنا في كل مكان، وحيثما أمكنهم".

المصدر: نوفوستي