اصطدام سيارة بمتجر للألعاب النارية في فلوريدا ووفاة سائقها (فيديو)

اشتعلت النيران في متجر للألعاب النارية بمدينة ملبورن في ولاية فلوريدا بعد أن اصطدمت سيارة بالمبنى، أمس الاثنين، وأسفر الحادث عن وفاة السائق، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وقالت شرطة Florida Highway Patrol، اصطدمت سيارة دفع رباعي بالمتجر، مما أدى إلى اشتعال الألعاب النارية داخل المتجر واندلاع حرائق في المبنى.

وقال المحققون إن سائق سيارة الدفع الرباعي عثر عليه ميتا في مكان الحادث، وما زال المحققون يعملون لتحديد هوية السائق، علما أن السيارة اصطدت بسيارة تويوتا آخرى بجانب المتجر.

المصدر: وسائل إعلام محلية