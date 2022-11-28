البابا فرانسيس: لن أزور كييف قبل موسكو

أفادت صحيفة Amerika التابعة للأبوية اليسوعية، بأن بابا الفاتيكان، فرانسيس، لن يزور كييف قبل أن يزور موسكو، وأنه لن يزور أي من العاصمتين دون الأخرى.

وأضاف، أنه كان يعتزم زيارة موسكو، بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إلا أنه تلقى ردا من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بعدم الحاجة لذلك في الوقت الراهن.

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كما أعرب البابا سابقا، خلال زيارته للبحرين، عن حبه واحترامه للشعبين الروسي والأوكراني، وحث جميع الأطراف على الحوار لتحقيق السلام في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي