البابا لشباب البحرين: خذوا الحقيقة من الواقع وليس من "غوغل"

ألقى البابا فرانسيس عظة في حشد من الشباب في البحرين، وأوصاهم باستقاء الحقيقة من الواقع، وليس من "غوغل".

وقال البابا: "لا تبحثوا عن إجابات لأسئلتكم الحياتية، في غوغل، وإنما عند أحد الوالدين أو المعلم أو الجد بالاستناد لخبرات الواقع".

والتقى فرانسيس يوم السبت بأعضاء المجتمع الكاثوليكي في الخليج، ومعظمهم من العمال المهاجرين من جنوب آسيا الذين يعملون في البناء واستخراج النفط والعمران، والخدمات الأخرى.

وامتلأ ملعب البحرين الوطني بنحو 30 ألف كاثوليكي، جاء بعضهم من السعودية والكويت ودول أخرى خليجية، لحضور القداس.

وبعد القداس، التقى البابا بمئات الشباب في مدرسة "القلب المقدس"، التي يعود تاريخها إلى الأربعينيات، وكانت أول كنيسة كاثوليكية بنيت في الخليج. وتضم المدرسة أكثر من 1200 طالب وأعضاء هيئة تدريس من 29 جنسية مختلفة ومن عدة أديان، منهم مسلمون يدرسون جنبا إلى جنب مع المسيحيين.

ويختتم فرانسيس زيارته للبحرين يوم الأحد بلقاء قساوسة وراهبات كنيسة القلب المقدس.

المصدر: أ ب