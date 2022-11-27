وسائل إعلام: الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورات بالمعدات الثقيلة في الضفة الغربية

أفاد موقع Ynet العبري، أن الجيش الإسرائيلي، بدأ المناورات العسكرية للجيش في الضفة الغربية وستستمر حتى 1 ديسمبر.

ووفقا للموقع: "التدريبات العسكرية في الضفة الغربية ستبدأ يوم الأحد وتستمر حتى الخميس.. ومن المتوقع تحريك معدات عسكرية ثقيلة، وسيتم خلال التدريبات اختبار جهوزية القوات".

وذكر المتحدث باسم الجيش، أن "المناورات تشمل جميع الفرق العسكرية العاملة في الضفة الغربية، كما سيتم التدرب على الكثير من السيناريوهات العسكرية الخاصة بفرص التصعيد المحتملة، وسيلاحظ حركة نشطة لقوات الجيش في شتى مناطق الضفة خلال ذروة المناورات".

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، بدء مناورات عسكرية على الحدود الشمالية صباح اليوم الأحد تنتهي يوم الخميس القادم.

ولفت المتحدث إلى أن المناورة سيتخللها حركة نشطة لقواته، وتهدف للاستعداد "لسيناريوهات عملياتية متعددة الساحات، والتنسيق بين القوات البرية والجوية".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي، يجري مناورات وتدريبات عسكرية بين الحين والآخر، لتعزيز جهوزية قواته لأي مواجهة متعددة الجبهات.

المصدر: وكالات