 
مباشر

حالات تسمم جماعي للاجئين الأوكرانيين في بولندا

أخبار العالم

حالات تسمم جماعي للاجئين الأوكرانيين في بولندا
AP Markus Schreiber
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u9ec

أفاد موقع "inPoland" البولندي، بنقل أكثر من عشرين لاجئا أوكرانيّا إلى المستشفى بسبب أعراض التسمم في مدينة غوتشوزازي البولندية.

ووفقا للموقع: "تم اكتشاف أعراض التسمم لدى اللاجئين من مركز غوتشوزازي مساء الجمعة، معظمهم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و16 عاما.. وأصيب ما مجموعه 23 شخصا، ثمانية بالغين و15 طفلا".

ووفقا للأطباء، يشير كل شيء إلى تسمم غذائي تقليدي، لكن لا توجد نتائج معملية حتى الآن، وقال أحد الأطباء، إن حالة المتضررين يمكن تقييمها على أنها مرضية.

وفي الوقت نفسه، يدعي ممثل عن السلطات البولندية أننا نتحدث عن عدوى نوروفيروس.

ومن بين 7.7 مليون مواطن أوكراني وصلوا إلى بولندا منذ فبراير، بقي 1.3 مليون في أراضي الجمهورية.

المصدر: نوفوستي

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مجموعة المغرب.. كرواتيا تقلب الطاولة على كندا في مونديال 2022 (فيديو)