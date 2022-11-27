"عاطلون ساخطون".. غضب في بولندا بسبب الأوكرانيين

نظم لاجئون أوكرانيون احتجاجا في بولندا بعد قرار طردهم من فندق كان يقدّم لهم كافة الخدمات المضمّنة، بحسبما ذكرته صحيفة بولندية Myśl Polska.

واشتكت الصحيفة في مقال لها من أن اللاجئين الأوكرانيين لا يرون أن الحاجة للقيام باستئجار مساكن بمفردهم هي التي تعتبر القاعدة، بل ينظرون إلى المسألة كـ "ضرر يلحق بهم".

وأشار كاتب المقال إلى أن فندق "إيكار"، حيث تم إيواء حوالي 250 أوكرانيا فيه، كان قد استوفى بشكل كامل تكاليف الإقامة وثلاث وجبات في اليوم، فضلا عن بقية الخدمات والتنظيف ومواقف السيارات.

وأضاف: "بعبارة أخرى، حصل الأوكرانيون على إجازة مدفوعة التكاليف على حساب دافع الضرائب البولندي".

وذكر أيضا أن هناك حوادث مماثلة وقعت مع اللاجئين الأوكرانيين في أجزاء أخرى من بولندا.

المصدر: نوفوستي