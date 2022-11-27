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الرئيس الكوبي يشيد بالعلاقات الاقتصادية مع تركيا

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الرئيس الكوبي يشيد بالعلاقات الاقتصادية مع تركيا
Legion-Media
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أشاد الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل برموديز، الأحد، بالعلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية بين بلاده وتركيا في العديد من القطاعات المختلفة.

وجاء ذلك خلال لقاء مع ممثلي عالم الأعمال التركي في اسطنبول، وفق بيان نشره مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية بتركيا.

وأكد المجلس في بيانه إلى أن اللقاء شارك فيه مسؤولون كوبيون بارزون، وتناول فرص التعاون القطاعي بين تركيا وكوبا.
وقال بيرموديز: "تعمل العديد من الشركات التركية حاليا في قطاعات مختلفة في كوبا، لكننا نريد زيادة عددها خلال الفترة المقبلة".

وأضاف، إن حكومته ترغب في رؤية المزيد من الشركات التركية الناشطة في كوبا عبر استثمارات جديدة.


وأشار إلى وجود مشاريع مشتركة بين البلدين في مجالات عدة مثل الحديد والمعادن والمستلزمات الطبية، فضلا عن التعاون بمجال الطاقة.

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المصدر: الأناضول

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