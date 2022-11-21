الرئيس الكوبي يشيد بالمستوى المتميز للعلاقات مع روسيا

أشاد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، خلال زيارته لمكتب "RT الإسبانية" في موسكو بالعلاقات الثنائية مع روسيا، ووصفها بالمتميزة.

وقال كانيل لقناة "RT الإسبانية": "أعتقد أن لدينا علاقات سياسية ثنائية ممتازة. ونتخذ خطوات ملموسة لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية. إنها علاقة متبادلة المنفعة".

وأشار إلى الدور الذي تلعبه الاستثمارات الروسية وعدد من الشركات والبرامج المشتركة في الاقتصاد الكوبي وفي تنفيذ خطتنا الوطنية للتنمية الاقتصادية حتى عام 2030.

وأضاف: "بغض النظر عن جدول الأعمال، فإن هذه الزيارة مهمة بشكل خاص، بالنظر إلى أن روسيا وكوبا تمران بفترة صعبة. كلا البلدين يخضعان للعقوبات، ونحن نتعرض للافتراءات، والضغوط من قبل عدد من القوى الرأسمالية".

المصدر: نوفوستي