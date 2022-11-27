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بولندا تستبعد مهاجمة روسيا لأراضيها

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بولندا تستبعد مهاجمة روسيا لأراضيها
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صرح المتحدث باسم وزارة الأمن العام البولندية، ستانيسلاف غارين، بأن بلاده لا ترى أي مؤشرات لإمكانية مهاجمة روسيا لبولندا.

وأضاف غارين خلال لقاء أجراه مع صحيفة Il Messaggero، قائلا: " نستبعد إمكانية مهاجمة روسيا لدولة عضو في حلف الناتو كبولندا".

وادعى أن روسيا قد تشن هجمات سيبرانية، وحملات إعلامية ضد بولندا، بسبب موقعها الجغرافي ودعمها لنظام كييف.

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وتابع: " لا توجد مؤشرات لإمكانية إحلال السلام في أوكرانيا قريبا، وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن الصراع قد يستمر لسنين، لكن قد يتخللها بعض التهدئات المؤقتة".

كما صرح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز مورافيتسكي، خلال زيارته لكييف أمس، بأن انتصار روسيا على أوكرانيا، يعني هزيمة أوروبا والغرب بأسره.

 

المصدر: نوفوستي

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