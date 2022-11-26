حاكم منطقة بسكوف الروسية يصرح بمحاولات مسيرات تابعة لحلف الناتو عبور حدود الدولة

أعلن حاكم منطقة بسكوف، ميخائيل فيديرنيكوف، عن محاولات لطائرات بدون طيار تابعة لحلف الناتو لانتهاك الحدود الدولية بالمنطقة.



وتحدث فيديرنيكوف، عن "حسن الجوار" مع دول الناتو، وأكد على محاولات الطائرات بدون طيار عبور وانتهاك حدود الدولة في المنطقة.

ونشر فيديرنيكوف عبر قناته على التلغرام مقطع فيديو لخطابه في منتدى بسكوف للإعلام الدولي، الذي عقد يوم السبت تناول فيه الوضع في منطقة بسكوف وحلف الناتو العسكري

ومحاولة الدول الغربية إقناع العالم كله بأنهم أناس من الدرجة الأولى.

وتقع منطقة بسكوف الروسية على حدود ثلاث دول، اثنتان منها أعضاء في حلف الناتو.

وقال فيديرنيكوف: "لم نتحدث على نطاق واسع عن هذا مطلقا، ولكن كانت هناك أيضا محاولات لعبور الحدود بشكل غير قانوني بمسيرات عسكرية".

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المصدر: نوفوستي



