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مسؤول أمريكي في عهد ريغان يطرح حلا بشأن أوكرانيا

أخبار العالم

مسؤول أمريكي في عهد ريغان يطرح حلا بشأن أوكرانيا
ria.ru Алексей Витвицкий
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أعرب بروس فاين نائب المدعي العام في عهد الرئيس الأمريكي رونالد ريغان في صحيفة "The Hill" أنه على الكونغرس سن قانون خروج الولايات المتحدة من الناتو ليساهم في حل الأزمة الأوكرانية.

وكتب في مقالته بالصحيفة أنه: "يمكن للكونغرس إنهاء الصراع في أوكرانيا والفوز بجائزة نوبل للسلام من خلال سن قانون وتمرير تشريع لانسحاب الولايات المتحدة من الناتو".

وأشار إلى أنه في عام 1798، ألغى الكونغرس معاهدة دفاع مع فرنسا بموجب القانون لذلك لن يكون إنهاء الكونغرس لمشاركة الولايات المتحدة في الناتو بدعة دستورية.

وذكر فاين أن توسيع الحلف كان سبب الأزمة في أوكرانيا، وأن انسحاب الولايات المتحدة من الناتو من قبل الكونغرس سوف "يقضي على التهديد الوجودي" وفي رأيه، اختفى معنى وجود الناتو بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

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المصدر: غازيتا.رو

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