شولتس يقول إن بوتين تحدث بالألمانية في المكالمة الأخيرة: لهجة ودية.. هناك بعض التقدم

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحول من اللغة الروسية إلى الألمانية في آخر مكالمة هاتفية له في سبتمبر.

وأجرى بوتين وشولتس، محادثة هاتفية في 13 سبتمبر، لمناقشة الوضع في أوكرانيا، واستنادا إلى نتائج المحادثات السابقة مع بوتين، أشار شولتس إلى بعض "التقدم".

وقال: "لا أرى استعداد موسكو للمفاوضات، كانت لهجة المحادثة ودية، رغم اختلافنا".

وقال شولتس لصحيفة "Focus"، إنه يتناوب بين اللغتين الألمانية والروسية، أثناء الحديث مع بوتين، وأشار الى أن معرفته باللغة الروسية تقتصر على دورة لغة مدتها ثماني ساعات في المدرسة.

وأضاف شولتس، أنه منذ ذلك الحين لم يتحدث هو وبوتين مع بعضهما البعض مرة أخرى.

المصدر: نوفوستي