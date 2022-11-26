تحرير 9 جنود روس من الأسر الأوكراني

أفادت وزارة الدفاع الروسية بإعادة 9 جنود روس، اليوم السبت، من الأسر الأوكراني.

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وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "نتيجة لعملية التفاوض تم في 26 نوفمبر الجاري إعادة 9 جنود روس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".

وأضاف البيان: "كانوا يواجهون خطر الموت في الأسر".

وتابع البيان أنه سيتم نقل الجنود المحررين إلى موسكو على متن طائرة نقل عسكرية روسية، مشيرا إلى أنه تم تقديم المساعدات الطبية والنفسية الضرورية لهم.

المصدر: الدفاع الروسية