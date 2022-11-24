الدفاع الروسية: تحرير 50 جنديا في صفقة تبادل أسرى مع كييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إتمام صفقة تبادل أسرى مع كييف، أسفرت عن تحرير خمسين جنديا روسيّا، ستوصلهم القوات الجوية الروسية الى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل.

ووفقا للوزارة: "في 24 نوفمبر، ونتيجة لعملية تفاوض، تم إعادة 50 جنديا روسيّا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وكانوا في خطر مميت في الأسر".

وأضاف بيان الوزارة: "سيتم نقل جميع الجنود على متن طائرات نقل عسكرية إلى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل، وهم يتلقون المساعدة الطبية والنفسية اللازمة".

في اليوم السابق، أعيد أكثر من 30 عسكريا من الأراضي التي تسيطر عليها قوات كييف، وتم تبادل الأسرى على نطاق واسع بين موسكو وكييف في 3 نوفمبر، أسفر عن عودة 107 أشخاص إلى روسيا.

المصدر: تاس