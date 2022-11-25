روسيا ترسل مذكرة لليونسكو بسبب عدم إصدار تأشيرات لأعضاء الوفد

أرسلت روسيا مذكرة إلى اليونسكو بسبب رفض إصدار تأشيرات دخول لممثلي روسيا للمشاركة في البرنامج الدولي لتنمية الاتصالات في العاصمة الفرنسية باريس.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن السلطات الفرنسية لم تصدر تأشيرات للممثلين الروس للمشاركة في الحدث من خلال اليونسكو.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن السلطات الروسية لم تبلغ عن مشكلة في إصدار تصاريح الدخول.

وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن باريس "تصدر تأشيرات دخول في الوقت المناسب" لمندوبين من كافة الدول الأعضاء للمشاركة في دورات اليونسكو.

وبدأ الحدث في 24 نوفمبر بالعاصمة الفرنسية باريس في الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الحكومي الدولي للبرنامج الدولي لليونسكو.

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المصدر: غازيتا.رو