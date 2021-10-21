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الخارجية الروسية: فرنسا ترفض منح التأشيرات لموظفي المركز الأرثوذكسي الروسي

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الخارجية الروسية: فرنسا ترفض منح التأشيرات لموظفي المركز الأرثوذكسي الروسي
Sputnik
المركز الأرثوذكسي الروحي الثقافي الروسي في باريس
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صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن فرنسا ترفض إصدار التأشيرات لموظفي المركز الأرثوذكسي الثقافي الروسي في باريس.

وذكّرت زاخاروفا بأنه تم افتتاح المركز الأرثوذكسي الروسي في باريس في أكتوبر 2016، مشيرة إلى أنه نظم منذ تأسيسه 620 فعالية بمشاركة أكثر من 45 ألف شخص.

وتابعت: "طاقات هذا المشروع الذي أطلق من أجل تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية، لم تتم الاستفادة منها بشكل كامل. وتواصل السلطات الفرنسية تأخير التوقيع على الاتفاقية الروسية الفرنسية التي تنظم الوضع القانوني للمركز، ما يبقي ملاك المركز غير مكتمل".

وأضافت أن الخارجية الفرنسية ترفض إصدار تأشيرات الدخول لبعض موظفي المركز مما يؤثر سلبا على نشاطه، مؤكدة أن موسكو ستستمر رغم كل الصعوبات في تطوير نشاط المركز.

المصدر: "نوفوستي"

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