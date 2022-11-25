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الحكومة الأوكرانية تحظر تصدير الحطب

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الحكومة الأوكرانية تحظر تصدير الحطب
Legion-Media
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قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال يوم الجمعة إن الحكومة الأوكرانية قررت حظر تصدير حطب التدفئة.


وكتب شميغال على "تليغرام": "قررت الحكومة حظر تصدير حطب التدفئة".

وأوضح أن هذا القرار بضرورة تكديس الحطب كمصدر رئيسي للتدفئة، خاصة في المناطق التي لا تتوفر فيها محطات الطاقة.

وأشار شميغال أيضا إلى أنه لا توجد محطات طاقة متبقية في البلاد لم تتعرض للقصف بعد.

وكان أول استهداف للبنى التحتية للطاقة في أوكرانيا من قبل القوات الروسية في الـ 10 من أكتوبر، إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف جسر القرم في الـ 8 من أكتوبر، وتبيّن أن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية تقف وراءه.

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المصدر: نوفوستي 

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