اليونان تحظر تصدير الأخشاب

فرضت اليونان حظرا مؤقتا على تصدير الأخشاب، في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء في البلاد، وجاء ذلك بحسب ما ذكرته بوابة Naftemporiki.

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وكتبت البوابة: "لقد تم فرض حظر على تصدير قطع الأشجار المصنعة أو غير المصنعة إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الثالثة اعتبارا من 15 نوفمبر من هذا العام، بسبب ارتفاع أسعار هذه المنتجات في السوق وارتفاع أسعار الكهرباء.

وفي اليونان، ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز والبنزين ووقود الديزل والوقود الصلب بشكل كبير هذا العام، وفي ظل ذلك ارتفع سعر الحطب بنسبة 30% - 40% بناء على صنف الشجرة.

ويبلغ سعر خشب الصنوبر 140 - 150 يورو للمتر المكعب، وخشب الزيتون 170 - 180 يورو للمتر المكعب، وسعر كيس الحطب يبلغ 15 - 16 يورو بدلا من 9 - 12 يورو سابقا.

وتحتوي العديد من المنازل في اليونان على مدافئ الخشب، ويستخدمها الناس على نطاق واسع في فصل الشتاء.

المصدر: نوفوستي