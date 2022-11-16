انطلاق موسم التدفئة في الاتحاد الأوروبي

تجاوز سحب الغاز من مرافق التخزين تحت الأرض في دول الاتحاد الأوروبي كميات الوقود الأزرق التي تضخ إلى المرافق، ويأتي ذلك للمرة الأولى منذ موسم التدفئة الأخير.

إقرأ المزيد

وجاء ذلك بحسب بيانات رابطة مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا، وتجاوز السحب للكميات التي يتم ضخها يعد مؤشر على بداية موسم تدفئة جديد في دول الاتحاد الأوروبي.

وقبيل انطلاق موسم التدفئة الجديد ملأت أوروبا منشآتها لتخزين الغاز بنسبة 95.61%، وفي صباح أمس الثلاثاء (15 نوفمبر 2022) تراجعت نسبة الإشغال بنسبة 0.01 نقطة مئوية حتى 95.60%، وذلك للمرة الأولى منذ أبريل 2022، حينها انتهى موسم التدفئة السابق في الاتحاد الأوروبي.

وراكم الاتحاد الأوروبي حوالي 104 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي في منشآته لتخزين الغاز وذلك استعدادا لفصل الشتاء الجديد، وفقا لبيانات أولية للرابطة.

المصدر: نوفوستي