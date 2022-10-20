أسعار الغاز تقفز بمعدل 14% في أوروبا

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا في نهاية تعاملات اليوم، بنسبة 14٪، لتصل إلى 1302.5 دولار لكل ألف متر مكعب.

وبلغ أدنى سعر للغاز في بداية تداولات اليوم 1143.2 دولار لكل ألف متر مكعب بنسبة 0.3%، ثم شهدت الأسعار نموا في فترة الظهيرة لتصل إلى 1327 دولارا لكل ألف متر مكعب، بما نسبته 16.4 %، وبحلول نهاية التداول، سجلت انخفاضا بنسبة 14.2% لتصل إلى 1302.5 دولار لكل ألف متر مكعب.

وعزا الخبراء انخفاض أسعار الغاز في أوروبا إلى هدوء السوق بسبب ارتفاع مستوى المخزون الاحتياطي في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض، وأشاروا إلى إمكانية ارتفاع الأسعار مجددا، مؤكدين أن الأسعار هذا العام أعلى بعدة مرات عما كانت عليه في العام الماضي.

ووفقا لبيانات البورصة البريطانية، فقد انخفضت الأسعار لتصل في سبتمبر إلى 2093 دولار لكل ألف متر مكعب، ما نسبته 14.6%، مقارنة بأسعار شهر أغسطس التي وصلت إلى 2450 دولار، بزيادة نسبتها 35.7%، وهو رقم قياسي في تاريخ بورصة الغاز في أوروبا منذ عام 1996.

وفي الـ 7 من مارس، سجلت أسعار الغاز أعلى مستوياتها التاريخية لمدة أربعة أيام متتالية، بسبب المخاوف من فرض حظر استيراد موارد الطاقة الروسية، حيث وصلت إلى 3892 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وكانت أسعار الغاز في أوروبا تراجعت في الـ 17 من أكتوبر إلى أقل من 1300 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك لأول مرة منذ 20 يونيو، لتصل إلى 1288 دولارا، مسجلة انخفاضا بنسبة 9.5٪ .

المصدر: نوفوستي