الأوكرانيون يصطفون في طوابير طويلة أمام محطات الوقود (فيديو)

أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، بأن محطات الوقود تشهد طوابير كبيرة بمختلف مناطق البلاد، حيث أعلنت السلطات اليوم حالة التأهب القصوى في جميع أنحاء أوكرانيا.

وصرح نائب مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية كيريل تيموشينكو، بتعرض منشآت الطاقة في العديد من المدن للقصف الروسي.

وكان أول استهداف للبنى التحتية للطاقة في أوكرانيا من قبل القوات الروسية في الـ 10 من أكتوبر، إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف جسر القرم في الـ 8 من أكتوبر، وتبيّن أن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية تقف وراءه.

المصدر: نوفوستي