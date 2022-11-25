فصل رئيس لجنة انتخابات في سان فرانسيسكو بسبب لون بشرته

قرر المجلس المشرف على الانتخابات بمدينة سان فرانسيسكو طرد مدير لجنة الانتخابات في المدينة، جون أرنتز، وصوت على عدم تجديد عقده، لأنه رجل أبيض.

وقالت صحيفة "ديلي ميل"، إن مدير اللجنة الانتخابية، جون أرنتز، يتمتع بخبرة 20 عاما، وبالرغم من سيرته وسمعته التي لا تشوبها شائبة، لم يتم تجديد عقده.

وأوضحت الصحيفة أن ما وقع مرتبط بسياسة المدينة، التي تهدف "لضمان العدالة العرقية"، والتي في سان فرانسيسكو "الديمقراطية" يجب أن تجعل جميع المناصب القيادية أكثر "تنوعا".

وأكد المجلس المشرف على الانتخابات على أن جون أرنتز أثبت كفاءته وتفانيه في العمل لكن قرار عدم تجديد عقده تم اتخاذه وفقا لمبدأ "ضمان العدالة العرقية".

من الجدير بالذكر أن أرنتز كان أحد المبادرين بهذا المبدأ، الذي كلفه وظيفته في النهاية.

المصدر: وكالات