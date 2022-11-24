بيسكوف: القوات الروسية لم ولن تستهدف المرافق الاجتماعية في أوكرانيا

أكد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف بأن القوات الروسية خلال سير العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا لم تضرب ولم ولن تستهدف المرافق الاجتماعية في أوكرانيا.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، "العملية العسكرية الخاصة تقوم بمهامها المحددة، ولم تكن هناك ضربات على المرافق الاجتماعية، ولا يوجد منحى وتفكير باتجاه ذلك (باستهدافها). أما بالنسبة للأهداف التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالإمكانيات العسكرية فهي عرضة للهزيمة. والعمل في هذا الاتجاه والمنحى مستمر".

وحول تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون الذي دعا لمعاقبة وإدانة روسيا على الضربات الصاروخية ضد أوكرانيا، قال بيسكوف: "نحن على استعداد لقبول مثل هذه التصريحات فقط إذا أدانت تصريحات مماثلة الهجمات المدفعية الأوكرانية على أهداف مدنية ومباني سكنية في دونباس، والتي تحدث منذ عام 2014. ولم نسمع أي إدانة واحدة من القيادة الفرنسية".

وفي سياق متصل، أكد بيسكوف بأن السلطات الأوكرانية لديها كل الفرص لتسوية الوضع بشأن الضربات على منشآت الطاقة الأوكرانية وإنهاء معاناة الشعب من خلال الوفاء بمتطلبات الجانب الروسي، "لدى قيادة أوكرانيا كل الفرص لإعادة الوضع إلى طبيعته، ولديها كل الفرص لحل الوضع بطريقة تلبي متطلبات الجانب الروسي وبالتالي إيقاف كل أنواع المعاناة للسكان المحليين".

المصدر: نوفوستي