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استطلاع: حوالي 60% من الأمريكيين يعتبرون ترشح ترامب أمرا سيئا

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استطلاع: حوالي 60% من الأمريكيين يعتبرون ترشح ترامب أمرا سيئا
AP
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كشف استطلاع جديد للرأي أن ما لا يقل عن 57 في المائة من الأمريكيين، يعتقدون أن ترشح الرئيس السابق دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية 2024، هي فكرة سيئة.

وفقا لاستطلاع أجرته جامعة "كوينيبياك"، فإن حوالي 6 من كل 10 أمريكيين يعتقدون أن محاولة ترامب الانتخابية أمر سيئ، بينما يؤيد قراره 34%، مبينا أن 55% من الأمريكيين يعتقدون أن لترامب تأثيرا سلبيا على الحزب الجمهوري، بينما يعتقد 37% أن له تأثيرا إيجابيا.

وقال ما لا يقل عن 58% من الناخبين المستقلين إن محاولة ترامب الانتخابية هي "أمر سيئ"، وأيده في القرار 27% فقط من الجمهوريين.

واعتقد ما يقرب من 49% من الناخبين الأمريكيين بأنه من المحتمل جدا أن يفوز ترامب في الانتخابات الرئاسية مرة أخرى.

المصدر: "الإندبندنت"

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