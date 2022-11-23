المدعي العام الأمريكي السابق يحذر من تدمير ترامب للحزب الجمهوري

دعا المدعي العام الأمريكي السابق ويليام بار، إلى اختيار زعيم جديد للحزب الجمهوري، محذرا من أن الرئيس السابق دونالد ترامب "سيحرق البيت بأكمله".

وقال بار في تصريح: "ما لم يرافقه باقي أعضاء الحزب، سيحرق المنزل بأكمله من خلال إخراج مؤيديه من الحزب الجمهوري"، معتبرا أن "ترامب على استعداد ترامب لتدمير الحزب إذا لم يحصل على ما يريد. هو لا يستند إلى مبدأ، بل على نرجسيته".

وأضاف: "أنانيته تجعله غير قادر على التفكير في الحزب السياسي على أنه أي شيء سوى امتداد لنفسه.. عبادة الشخصية".

وتأتي تعليقات بار في أعقاب انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، حيث كان من المتوقع أن يرى الجمهوريون "موجة حمراء" في مجلس النواب وسيطرة على مجلس الشيوخ، إلا أن الديمقراطيين احتفظوا بسيطرتهم على مجلس الشيوخ، وسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بهامش ضئيل.

المصدر: The Hill