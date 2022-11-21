نيكي هايلي تلمح إلى ترشحها للانتخابات الرئاسية الأمريكية

ألمحت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، إلى احتمال ترشحها للرئاسة الأمريكية، مشيرة إلى أنها تنظر إلى محاولة الوصول إلى البيت الأبيض "بطريقة جادة".

وخلال الاجتماع السنوي للائتلاف اليهودي الجمهوري، قالت هايلي: "لقد سأل الكثير من الناس عما إذا كنت سأترشح للرئاسة. الآن بعد أن انتهت انتخابات التجديد النصفي، سأنظر إلى الأمر بطريقة جادة، وسيكون لدي المزيد لأقوله قريبا".

وأضافت: "في الوقت الحالي، سأقول هذا. لقد فزت في انتخابات تمهيدية صعبة وانتخابات عامة صعبة. لقد كنت المستضعف في كل مرة. عندما يستخف الناس بي، يكون الأمر ممتعا. لكني لم أخسر أي انتخابات قط".

وألمحت حاكمة كارولينا الجنوبية السابقة إلى محاولة محتملة للوصول إلى البيت الأبيض عندما انتقدت خطط الرئيس جو بايدن لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، والذي انسحب منه الرئيس السابق ترامب في عام 2018.

وقالت: "إذا نجح بايدن في العودة إلى صفقة إيران، فسأعدك بذلك. الرئيس المقبل سوف يمزق الاتفاق في أول يوم له في المنصب".

ولطالما كانت هايلي من منافسي ترامب المحتملين إلى رئاسة 2024، إلا أنها تهربت من الأسئلة حول ما إذا كان ينبغي على ترامب الترشح لإعادة انتخابه في البيت الأبيض.

وأعلن ترامب الأسبوع الماضي عن مشاركته في سباق 2024. وجاء إعلانه في أعقاب نتائج منتصف المدة المخيبة للآمال للجمهوريين، بما في ذلك الخسائر التي تكبدها عدد من المرشحين المفضلين للرئيس السابق.

المصدر: The Hill