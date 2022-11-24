صحيفة: "الحالة مأساوية" بالنسبة لنظام كييف

كتب الصحفي الإسباني، فابريزيو كازاري، في مقالة جديدة لموقع "Rebelión" الإخباري أن هناك حالة مأساوية آخذة في الظهور بالنسبة لنظام كييف.

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وذكرت المقالة أن كييف "تتحدث بثقة عن نصرها، في حين أصبح نصف البلاد مغطى بالفعل بالثلوج، ولا توجد فيها الكهرباء والمياه الكافية".

وفي الوقت ذاته عبر الصحفي عن اعتقاده أن الكارثة الحقيقية لم تبدأ بعد، مشيرا إلى أن "الجنرال الشتاء" سيضرب البلاد بكل قوته من ديسمبر إلى مارس القادمين.

وأضاف أن الجيش الأوكراني غير منظم، ولا يدخل إلا تلك المناطق التي غادرها الروس.

وتابع: "هناك القليل من المساعدة الدولية المتبقية لأوكرانيا، فلا تسمح الأزمة الاقتصادية العالمية بالكثير من الدعم، وقد تعبت حكومات الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بالفعل من غطرسة زيلينسكي، وهي ليست جاهزة لتضحيات كبيرة".

المصدر: نوفوستي