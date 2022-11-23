دونيتسك: إصابة اثنين من المدنيين في قصف أوكراني على الجمهورية

أعلن مكتب الدفاع الإقليمي بجمهورية دونيتسك الشعبية إصابة شخصين بجروح مختلفة في قصف أوكراني على أراضي الجمهوبية خلال اليوم الماضي.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على "تلغرام"، اليوم الأربعاء: "خلال الساعات الـ24 الماضية أي من الساعة 08:00 من 22 نوفبمر الجاري وحتى الساعة 08:00 من اليوم الأربعاء أسفر القصف من جانب الوحدات المسلحة الأوكرانية على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية عن إصابة مدنيين اثنين".

المصدر: نوفوستي