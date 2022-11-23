دونيتسك: إصابة اثنين من المدنيين في قصف أوكراني على الجمهورية
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u8dp
أعلن مكتب الدفاع الإقليمي بجمهورية دونيتسك الشعبية إصابة شخصين بجروح مختلفة في قصف أوكراني على أراضي الجمهوبية خلال اليوم الماضي.
وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على "تلغرام"، اليوم الأربعاء: "خلال الساعات الـ24 الماضية أي من الساعة 08:00 من 22 نوفبمر الجاري وحتى الساعة 08:00 من اليوم الأربعاء أسفر القصف من جانب الوحدات المسلحة الأوكرانية على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية عن إصابة مدنيين اثنين".
المصدر: نوفوستي