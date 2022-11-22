البنتاغون: واشنطن تعارض أي عمل مزعزع للاستقرار في سوريا

أعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية أن الولايات المتحدة تعارض أي عمل عسكري يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في سوريا.

وعلق الكولونيل جوزيف بوتشينو على التقارير الإعلامية حول مهاجمة طائرات تابعة لسلاح الجو التركي أحد مراكز التدريب الأمريكية لمقاتلي قوات سوريا الديمقراطية الكردية في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، قائلا: "نعارض أي عمل عسكري يزعزع استقرار الوضع في سوريا. هذه الإجراءات تهدد أهدافنا المشتركة، بما في ذلك الحرب ضد "داعش".

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واتهم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في وقت سابق الغرب بازدواجية المعايير في مكافحة الإرهاب.

المصدر: نوفوستي