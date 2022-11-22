نيوزيلندا تدعو زيلينسكي لإلقاء خطاب أمام برلمانها

أفاد موقع راديو RNZ الإلكتروني، أن نيوزيلندا دعت الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لإلقاء خطاب عبر الفيديو أمام برلمانها.

ووفقا للموقع، فإن زيلينسكي سيكون ثاني رئيس دولة أجنبية يلقي خطابا أمام البرلمان النيوزيلندي بعد رئيسة الوزراء الأسترالية السابقة جوليا جيلارد عام 2011.

ويشار إلى أن زيلينسكي منذ بداية العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ألقى العديد من الخطابات أمام البرلمانات الغربية، مطالبا إياها بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية والمالية لنظامه.

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وأوضح الموقع، أن رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن تحدثت مع زيلينسكي عبر الهاتف في يونيو الماضي، حيث دعاها لزيارة كييف، لكنها لم تتمكن من ذلك، وزار كييف نيابة عنها وزير الدفاع النيوزيلندي بيني هيناري الأسبوع الماضي.

وتعتبر نيوزيلندا من الدول الداعمة للعقوبات الغربية ضد روسيا، إذ فرضت عقوبات وقيودا بحق أكثر من 1200 فرد ومنظمة روسية وبيلاروسية.

المصدر: نوفوستي