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بولندا تعلن نيتها نشر أنظمة "باتريوت" اقترحتها ألمانيا على الحدود مع أوكرانيا

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بولندا تعلن نيتها نشر أنظمة
AP
منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي، بولندا، أرشيف
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أعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلياشاك، أن بلاده قبلت عرض ألمانيا لنقل بطاريات إضافية لأنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي إلى بولندا، مضيفا أنه من المخطط نشرها على الحدود مع أوكرانيا.

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وكتب الوزير في صفحته على "تويتر"، اليوم الاثنين: "قبلت بارتياح عرض وزيرة الدفاع الألمانية نشر منصات إطلاق إضافية لمنظومة "باتريوت" في بلادنا. وخلال محادثة هاتفية مع الجانب الألماني اليوم الاثنين سأقترح نشر هذه المنظومة على الحدود مع أوكرانيا".

وأعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبيخت، سابقا، في حديث لصحيفة "Rheinische Post" أن بلادها تعرض على بولندا دعمها في ضمان أمن أجوائها بما في ذلك بمساعدة أنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي.

المصدر: تاس

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