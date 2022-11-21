الدفاع الألمانية: هناك ثغرات في أوروبا

صرحت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبريخت، أن سقوط الصاروخ الأوكراني في بولندا كشف وجود ثغرات في نظام الدفاع الجوي الأوروبي.

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وقالت في حديث لصحيفة "Rheinische Post" الألمانية: "علينا أن نصبح أفضل في كل المجالات. وخاصة في مجال الدفاع الجوي. هناك ثغرات في أوروبا".

وأشارت إلى أن الجيش الألماني يواجه صعوبات كبيرة بعد مدخرات العقود الأخيرة.

وأضافت أن برلين اقترح على وارسو تزويدها بمقاتلات من طراز "Eurofighter" وأنظمة الدفاع الجوي من طراز "باتريوت".

وفي 15 نوفمبر الجاري سقط صاروخان في الأراضي البولندية بالقرب من حدودها مع أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل شخصين.

المصدر: نوفوستي