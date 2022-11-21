محلل سابق في CIA: على واشنطن أن توجه إنذارا لأوكرانيا

قال المحلل السابق من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، فريد فليتس، إنه يجب على واشنطن أن تعلن أنها ستستمر في مساعدة كييف فقط إذا وافقت الأخيرة على إجراء مفاوضات مع روسيا.

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وقال في حديث لقناة "Newsmax": "علينا أن نطالب بمشاركة أوكرانيا في مفاوضات السلام... نحتاج إلى نوع من العملية المستمرة التي ستساعد في إنهاء هذا النزاع".

كما اشتكى المحلل من أن تقديم المساعدة لأوكرانيا يؤدي إلى استنفاد المخزونات العسكرية الهامة في الولايات المتحدة. وعبر عن اعتقاده أنه يجب على واشنطن أن تتابع كيفية إنفاق كييف للأموال المخصصة. وأوضح: "لا أريد أن نكون متورطين في النزاع الذي لا نهاية له في أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي