أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الأوكرانية لا تتوانى عن افتعال محاولات استفزازية عبر استهدافها محطة الطاقة النووية في زابوروجيه بالقذائف بشكل يومي من أجل خلق كارثة نوووية.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

لا تتوقف كييف عن الاستفزازات من أجل خلق تهديد بوقوع كارثة نووية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.

19 نوفمبر، أمس السبت، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية 11 قذيفة مدفعية من العيار الثقيل على أراضي المحطة في زابوروجيه.

صباح اليوم الأحد الموافق لـ20 نوفمبر، استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية أراضي المحطة مرتين.

وخلال اليوم، في الفترة من 9.15 إلى 9.45 صباحا أطلق الجانب الأوكراني 12 قذيفة مدفعية من العيار الثقيل. وانفجرت ثمانية منها بين الوحدة الخامسة والمبنى الخاص رقم 2، وانفجرت ثلاث منها بين الوحدتين الرابعة والخامسة، وأصابت واحدة بسطح المبنى الخاص رقم 2 في المحطة.

وبنفس اليوم عند الساعة 10:00 صباحا تم إطلاق قذيفتين أخريين من قبل القوات الأوكرانية على طول خط الكهرباء الذي يغذي محطة الكهرباء. تم إطلاق النار من مارغانيتس، منطقة دنيبروبيتروفسك.

سيتم توضيح عواقب الأضرار الناجمة عن القصف المدفعي بعد فحص منطقة المحطة من قبل خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركة روساتوم. لا تزال حالة الإشعاع في منطقة محطة الطاقة النووية طبيعية.

خلال الـ24 ساعة الماضية، دمرت قواتنا بضربات عالية الدقة ورشة لتجميع محركات طائرات سلاح الجو الأوكراني، بمؤسسة Motor Sich الدفاعيةفي مدينة زابوروجيه

في اتجاه كوبيانسك، تم استهداف تجمعات مسلحة أوكرانية في مناطق تاباييفكا وكيسلوفكا وبيريستوفوي في منطقة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية. وتم تصفية أكثر من 20 جنديا أوكرانيا وناقلة جند مدرعة وشاحنتين بيك أب.

في اتجاه كراسني - ليمانسك، أحبطت قواتنا محاولات هجومية لثلاث مجموعات تكتيكية أوكرانية في اتجاه ماكييفكا وشيرنوفوبوفكا وكريمانايا في لوغانسك، بالإضافة إلى ذلك، قام العدو بمحاولة فاشلة من قبل قوات مجموعة تكتيكية سرية لمهاجمة وحدات من القوات الروسية في اتجاه كلوموشيخا فيلوغانسك، وتم تصفية أكثر من 30 جنديا ومرتزقا وثلاث مركبات قتالية مدرعة وخمس شاحنات صغيرة في اتجاه كراسني ليمانسك.

في اتجاه جنوب دونيتسك أحبطت قواتنا محاولات للقوات المسلحة الأوكرانية بشن هجوم مضاد على مواقع القوات الروسية في اتجاه سلافنو، بافلوفكا، روفنوبول وفريموفكا. وتكبد الجيش الأوكراني نحو 50 بين قتيل وجريح في صفوفه. كما تم تدمير سيارتين MT-LBs ومدرعتين وثلاث شاحنات صغيرة.

دمرت قواتنا موقع قيادة القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية فيسيلي، منطقة خيرسون، بالإضافة إلى 62 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار.

في منطقة كراماتورسك بجمهورية دونيتسك الشعبية تم تدمير أليتين من منظومات إطلاق الصواريخ الأمريكية HIMARS بصواريخ روسية عالية الدقة.

تم تدمير كتيبة المدفعية التابعة للواء 40 من المدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فولتشانسك وغاتيش، بمنطقة خاركوف، التي كانت تقصف مناطق سكنية في منطقة بيلغورود. كما تم تدمير أربعة أنظمة مدفعية أمريكية الصنع من طراز M777 وتصفية أكثر من 10 مسلحين.

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ست طائرات بدون طيار في مناطق فيليكا ليبيتيخا في منطقة خيرسون وأولجينكا وكومسومولسكوي ونوفوترويتسكوي بجمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى صاروخين من صاروخ ألدر متعدد الإطلاق نظام في منطقة جوسيلسكو في جمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: RT