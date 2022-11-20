إعلام: تركيا تغير بـ50 طائرة و 20 طائرة بدون طيار على شمال العراق وسوريا

ذكرت قناة "A Haber" التلفزيونية نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، أن الجيش التركي دمر قواعد إرهابية نتيجة العملية الجوية في شمال العراق وسوريا ، والتي نفذت ليلة الأحد.

وبحسب القناة شارك في العملية أكثر من 50 طائرة و 20 طائرة بدون طيار.

كما هاجمت المدفعية التركية قواعد حزب العمال الكردستاني.

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وأوردت القناة أنه تم التأكيد على أن اسم العملية "عملية Pençe Kılıç الجوية"، وقالت وزارة الدفاع في بيان: "تمشيا مع حقوقنا في الدفاع عن النفس الناشئة عن المادة 51 من معاهدة الأمم المتحدة، تقع في شمال العراق وسوريا وتستخدم كقاعدة من قبل الإرهابيين في الهجمات على بلادنا. نفذت عملية PENCE KILIÇA الجوية .. من أجل تحييد حزب العمال الكردستاني والعناصر الإرهابية الأخرى.. للقضاء على الهجمات الإرهابية ضد شعبنا وقواتنا الأمنية من شمال العراق وسوريا، لضمان أمن الحدود. وتدمير الإرهاب من مصدره".

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد أشار مؤخرًا إلى شن عملية جديدة ضد أهداف منظمة إرهابية في شمال سوريا والعراق ، قائلاً: "قد نأتي فجأة ذات ليلة".

ولا تستبعد المصادر إمكانية تنفيذ عملية عبر الحدود.

المصدر: تاس، ahaber.com.tr