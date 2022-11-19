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الدفاع التركية تعلق على غاراتها في سوريا: "حان وقت الحساب" (فيديو)

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الدفاع التركية تعلق على غاراتها في سوريا:
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نشرت وزارة الدفاع التركية صورة لما بدا أنها طائرة تقلع لتنفيذ غارة في شمال سوريا، وكتبت تعليقا على الصورة يقول: "حان وقت الحساب"، تزامنا مع بدء غارات على شمال سوريا.

وشن الطيران الحربي التركي أكثر من 20 غارة، على مواقع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ونشرت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" مقطعا مصورا للقصف:

الوزارة أرفقت الفيديو بعبارة "سيدفع الأوغاد ثمن اعتداءاتهم الغادرة".

وذلك في إشارة إلى العبوة الناسفة التي انفجرت في اسطنبول في 13 الجاري وأوقعت ستة قتلى واتهمت أنقرة "حزب العمال الكردستاني" بالوقوف خلف تفجيرها.

كما اتهمت "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تشكل العمود الفقري لـ "قسد" بالتخطيط للهجوم.

وبينما لم يذكر الإعلام الحكومي أي معلومات عن ضحايا نتيجة القصف، ذكرت "فرانس برس" أن 12 شخصا من أفراد "قسد" والقوات الحكومية السورية قتلوا، بينما قالت وكالة أنباء "هاوار" العاملة ضمن مناطق سيطرة "قسد" إن أفرادا من القوات الحكومية قتلوا جراء القصف.

المصدر: RT + "أ ف ب"

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