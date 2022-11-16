أردوغان: من يدعمون الإرهابيين في شمال سوريا هم شركاء في كل قطرة دم تراق

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أولئك الذين يدعمون "وحدات حماية الشعب الكردية" في الشمال السوري، بحجة محاربة "داعش"، هم شركاء في كل قطرة دم تراق.

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وأضاف أردوغان اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي في إندونيسيا: "نتوقع دعما من الدول الحليفة لنضال تركيا ضد المنظمات الإرهابية".

وأكد على أن "الإرهابيين لن يستطيعوا الهروب من النهاية المؤلمة التي تنتظرهم، مهما فعلوا، وأيا كانت الجهات التي يختبئون وراءها".

وقال الرئيس التركي إن "التحقيقات جارية بخصوص التفجير الإرهابي في اسطنبول، ولن نتوقف عن مكافحة التنظيمات الإرهابية".

وهز انفجار ضخم شارع الاستقلال وسط اسطنبول يوم الأحد، مخلفا 6 قتلى، بينهم أطفال ونساء، و82 جريحا.

وألقىت عناصر الأمن التركي القبض على منفذة العملية، أحلام البشير، حاملة الجنسية السورية، في منزلها بكوتشوك شيكمجة كناري (بتركيا) ليلة 13 نوفمبر.

واعترفت أحلام بأنها تلقت تعليمات بتنفيذ المهمة من حزب العمال الكردستاني (التركي) المصنف منظمة إرهابية في تركيا، لكن الحزب نفى تورطه في هذا الهجوم.

المصدر: RT