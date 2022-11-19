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برلين تسلم كييف 30 مدفعا جديدا من منظومة Gepard للدفاع الجوي

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برلين تسلم كييف 30 مدفعا جديدا من منظومة Gepard للدفاع الجوي
topwar.ru
دبابة "غيبارد" الألمانية للدفاع الجوي
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أعلنت سفارة برلين لدى كييف اليوم السبت عن استلام قوات نظام كييف 30 مدفعا من منظومة Gepard الألمانية المضادة للطائرات.

وهذه الدفعة الثانية من مضادات Gepards التي تتلقاها قوات نظام كييف من ألمانيا، حيث استلمت ثلاث أنظمة سابقة في أوائل أوغسطس، وأعلن على إثرها القادة العسكريون أن أوكرانيا على موعد مع 30 وحدة مضادات إضافية.

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 ويجدر الذكر أن مضادات Gepards قادرة على إصابة الأهداف من مسافة 100 م - 4 كم، وعلى ارتفاع يصل إلى 3 كيلومترات.

 

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المصدر: تاس

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