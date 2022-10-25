ألمانيا تتعهد بتزويد كييف براجمات ومدافع إضافية

صرح الرئيس الألمان،ي فرانك فالتر شتاينماير، بأنه تعهد لنظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بتزويد كييف براجمتي MLRS، وأربعة مدافع Panzerhaubitze 2000 ذاتية الحركة.

وجاءت وعود شتاينماير خلال زيارته المفاجئة لكييف، والتي تعتبر الزيارة الأولى للرئيس الألماني منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

يذكر أن شتاينماير أعرب عن نيته زيارة أوكرانيا في أبريل الماضي مع زعماء عدد من دول أوروبا الشرقية، وأعلنت سلطات نظام كييف أن زيارته غير مرغوب فيها، لعدم جدية برلين في تطبيق الحظر على إمدادات الغاز الروسية، واتخاذ موقف صارم بهذا الشأن، وعدم تزويد كييف بالمساعدات المالية والعسكرية اللازمة وتحديدا بالأسلحة الثقيلة.

إقرأ المزيد

ونتج عن هذا الموقف برود في العلاقات، تم التغلب عليه بعد محادثة هاتفية بين المستشار الألماني أولاف شولتس وزيلينسكي، تلاها زيارة عدد من السياسيين الألمان لكييف.

ويواصل الجيش الروسي تدمير أسلحة الغرب في أوكرانيا، وتؤكد روسيا أن هذه الإمدادات لن تسعف نظام كييف، بل ستزيد حجم الدمار في أوكرانيا وتطيل الأزمة هناك، وأن العملية الروسية لن تتوقف حتى تحقق كافة أهدافها.

المصدر: نوفوستي