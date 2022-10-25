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شتاينماير في كييف لأول مرة منذ بداية العملية العسكرية الروسية (صورة)

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شتاينماير في كييف لأول مرة منذ بداية العملية العسكرية الروسية (صورة)
Gettyimages.ru
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير
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أفادت وكالة "DPA" بوصول الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، صباح اليوم الثلاثاء إلى أوكرانيا في زيارة غير معلنة.

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وأضافت الوكالة أن هذه أول زيارة للرئيس الألماني إلى أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في هذا البلد في 24 فبراير الماضي.

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ومن المخطط أن يلتقي شتاينماير في كييف بنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. كما يريد الرئيس الألماني، وفق الوكالة، أن يرى بعينيه الدمار في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من هذا العام تم إلغاء زيارتين مقررتين لشتاينماير إلى كييف لأسباب مختلفة. وفي منتصف أبريل الماضي رفض زيلينسكي استقبال شتاينماير الذي أراد زيارة كييف بسبب "الموقف اللين" جدا للرئيس الألماني من روسيا. وفي ألمانيا تسبب قرار زيلينسكي في سوء فهم وانتقد بشدة من قبل السياسيين من مختلف الأحزاب. وفي الأسبوع الماضي ألغيت زيارة شتاينماير للعاصمة الأوكرانية لأسباب أمنية، الأمر الذي تسببت في استياء لدى القيادة الأوكرانية.

المصدر: تاس

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